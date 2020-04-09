Sultan 2. Abdulhamit Han'ın mirası pandemi hastanesi olacak
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Arnavutköy, Hadımköy, Han, Yerel

Sultan 2. Abdulhamit Han'ın mirası pandemi hastanesi olacak

Sultan 2. Abdulhamit Han'ın mirası pandemi hastanesi olacak Hadımköy'de bulunan 128 yıllık tarihi hastane, restorasyon çalışmalarının ardından Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek Hadımköy Göğüs Hastalıkları Hastanesi 45 gün içinde hizmete açılacak Arnavutköy Hadımköy'de Sultan 2.

09.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:19
Sultan 2. Abdulhamit Han'ın mirası pandemi hastanesi olacak

Sultan 2. Abdulhamit Han'ın mirası pandemi hastanesi olacak

Hadımköy'de bulunan 128 yıllık tarihi hastane, restorasyon çalışmalarının ardından Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek

Hadımköy Göğüs Hastalıkları Hastanesi 45 gün içinde hizmete açılacak

İSTANBUL - Arnavutköy Hadımköy'de Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesi olacak. Arnavutköy Belediyesince planlama süreci tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi sağlanan 128 yıllık tarihi bina, restorasyon çalışmalarının ardından korona virüs hastalarına hizmet verecek. Hastanedeki çalışmaların 45 günde tamamlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy Belediyesi koordinesinde yürütülen çalışmalar Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin yaptığı alan temizliği ve düzenleme çalışmaları ile başladı. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de startı verilen iki yeni hastanenin ardından restorasyon projesi İstanbul Valiliği tarafından tamamlanan eski askeri hastanenin de, restorasyon sürecinin 45 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Hastane başta Covid-19'lu hastalar ile diğer hastalara hizmet vermek üzere Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmet verecek.

Sultan Abdülhamit tarafından 1891 yılında Hadımköy'de yaptırılan askeri hastane, yıllar içerisinde adeta harabeye dönmüştü. 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet veren tarihi bina, daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2012 yılına kadar kışla olarak kullanıldı. 2012 yılından sonra ise yapı çürümeye terk edildi. Binanın içerisinde kullanılabilecek ne varsa yağmacılar tarafından talan edildi.

Sultan 2. Abdulhamit Han'ın mirası pandemi hastanesi olacak

Kaynak: İHA

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Sultan 2. Abdulhamit Han'ın mirası pandemi hastanesi olacak
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