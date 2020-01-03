Süleymani'nin ölümü sonrası ABD gazetesinden tüm dünyayı ürküten senaryo!

03.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:56

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile gerçekleştirilen ve İranlı General Süleymani'nin ölümüne neden olan saldırı sonrası ürküten bir senaryo ortaya atıldı. Gazetenin olayla ilgili yaptığı yorumda "ABD ve İran arasında yükselen tansiyon iki ülke arasında Orta Doğu sınırlarını aşabilecek şiddet olaylarına yol açabilir" yorumu yapıldı.

Türkiye, tüm dünya gibi 3 Ocak sabahına İran Generali Kasım Süleymani'nin ölüm haberiyle uyandı. İran dini lideri Humeyni'nin en yakınındaki isim olarak bilinen Süleymani, ABD tarafından gerçekleştirilen füzeli saldırıda öldürüldü. ABD yetkilileri, saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Kasım Süleymani, İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinde etkin rol almasından dolayı 'Gölge Komutan' lakabını almıştı. Süleymani, İran'ın komşu ülkelerinde ABD karşıtı faaliyetlerde kilit rol oynadığı konuşuluyordu. Son olarak Irak'ta ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesinden Süleymani sorumlu tutulmuştu.

ABD GAZETESİNDEN KORKUTAN SENARYO

Süleymani'nin ölümü Türkiye gibi dünyanın da gündemine oturdu. Amerikan gazetesi Washington Post, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırının bir dünya savaşına yol açabileceği imasında bulundu. Amerikan gazetesinden "İranlı komutanın öldürülmesinden sonra ABD ve İran arasında yükselen tansiyon iki ülke arasında Orta Doğu sınırlarını aşabilecek şiddet olaylarına yol açabilir" yorumu yapılırken Trump'ın tercihi de eleştirildi.

NY TIMES: TRUMP, BUSH VE OBAMA'NIN YAPAMADIĞINI YAPTI

Bir başka Amerikan gazetesi New York Times ise Süleymani'ye yapılan operasyonu bugüne kadar eski ABD Başkanları George Bush ve Barack Obama tarafından cesaret edilmediğine vurgu yaparak "Bush ve Obama'nın İranla savaşa yol açacağı korkusu ile yapamadığını Trump yaptı" yorumu yapıldı.