Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti

11.09.2019 15:28

Yeşilçam'ın 'esas oğlan'ın sadık dostu' rolleriyle tanınan oyuncusu Süleyman Turan, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Öldüğü 2 gün sonra anlaşılan Turan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törende usta oyuncunun tabutunun üzerindeki detaysa sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

83 yaşında hayata veda eden Süleyman Turan'ın cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazının ardından sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Tabutun üzerine Fenerbahçe türibün amigosu Paşalı Birol'un koyduğu pankartlar ise yakışık almadı. Sosyal medyada tepki çeken pankartlara cenazedekilerin müdahale etmemesi de dikkat çekti.

YEŞİLÇAM'IN AĞIR TOPLARI ORADAYDI

Yeşilçam'ın bir döneme damga vurmuş hemen her ismi törene katıldı. Ediz Hun, Nuri Alço, Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır, Zuhal Olcay, İlyas Salman, Cihat Tamer gibi sanatçıların yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

İşte cenaze töreninden kareler;