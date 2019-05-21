İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinin yanıltıldığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama ile cevap vererek "İnternet'e düşen bilgileri köşenize taşımadan önce kaynağına bakar ve Bakanlığımızın ilgili kurumlarına teyit ettirirseniz, yanılmamış olur, kamuoyuna gerçek ve doğru bilgiyi vermiş olursunuz" dedi.

KONU İLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma amiri Koray Aslan konusunda yanıltıldığını belirtti. Öztürk'e yanıt veren Soylu, konuyla ilgili teftişin sürdüğünü, kamuoyu oluşturmaktan ziyade sabırlı olunup devlete ve kurallara itimat edilmesini beklediklerini söyledi.

"KÖŞE YAZISINA CEVABIMDIR"

"Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk imzalı 'Soylu'yu kim yanıltıyor.' başlıklı köşe yazısına cevabımdır." notu ile yayınlanan paylaşımda, Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruması hakkındaki iddialarını temellendirdi.

SOYLU, KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Halen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü olarak görev yapmakta olan korumanın, EGM Personel Bilgi Sistemi üzerinden tüm kayıtları ve kurs bilgileri incelenmiş, kişinin sicilinde ve personel bilgi sistemi kayıtlarında VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu Eğitimini almadığı açıkça görülmektedir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürünün, 2002-2005 yıllarında Slovakya'da misyon koruma görevinde bulunduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"KORUMANIN HER İKİ KURSU ALMADIĞI AÇIKÇA GÖRÜLMÜŞTÜR"

"2002'de Slovakya'ya misyon koruma görevine gitmeden önce misyon koruma kursu içinde VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu aldıgˆını şifahi olarak beyan etmiş ancak konu ile ilgili beyanını teyit edecek herhangi bir belge veya kurs katılım sertifikası kendisi tarafından ilgili birimlerimize sunulamamıştır. Ayrıca, VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu, Misyon Koruma Kursundan içerik bakımından çok daha kapsamlı ve farklıdır. Misyon Koruma Kursu eğitim müfredatı ve kapsamı açısından VIP Önemli Kişileri Koruma Kursunu tam anlamıyla kapsamamaktadır. Söz konusu korumanın kayıtlarımızda her iki kursu da almadığı açıkça görülmüştür. VIP Önemli Kişileri Koruma Kursu profesyonel anlamda önemli kişileri koruyacak eğitimli personelin yetiştirildiği tek kurs olma özelliğini taşımaktadır."

Söz konusu köşe yazısını hayali kaynaklara dayandırarak yazdığından dolayı yazarı eleştiren Soylu, yazara, internete düşen bilgileri Bakanlığın ilgili kurumlarına teyit ettirip yayımlamasıyla kamuoyuna gerçek ve dogˆru bilgiyi aktarmış olacağı tavsiyesinde bulundu.

Soylu, konuyla ilgili teftişin sürdüğünü, kamuoyu oluşturmaktan ziyade sabırlı olunup devlete, kurumlara ve kurallara itimat edilmesini beklediklerini bildirdi.

Süleyman Soylu'nun kendisine yöneltilen iddialara karşılık yaptığı yazılı açıklama: