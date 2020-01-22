: Süleyman Soylu, Mardinli gençlerle sohbet etti: Hepsine harçlık ver abisi

22.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:35

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gençlerle sohbet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karnelerin nasıl olduğunu sordu.

Birçok öğrenci, takdir ve teşekkür aldığını söyledi. Bazı öğrenciler doktor olmak istediğini bazı öğrenciler ise pilot olmak istediğini söyledi.

"HEPSİNE HARÇLIK VER ABİSİ"

Gülüşmeler içerisinde yaşanan sohbet anında kameralar da kayıttaydı. Gençlerin karnelerinin başarılı olduğunu duyan Soylu yardımcısına seslenerek, "Hepsine harçlık ver abisi" dedi. Görüntüler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Twitter'dan paylaşıldı.

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