Süleyman Soylu, Mardinli gençlerle sohbet etti: Hepsine harçlık ver abisi
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Süleyman Soylu, Mardinli gençlerle sohbet etti: Hepsine harçlık ver abisi

Mardin'de birtakım temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, gençlerin sevgisiyle karşılandı. Gençlerin karnelerini soran Soylu, sonra yardımcısına seslenerek "Hepsine harçlık ver abisi" dedi.

22.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:35
Süleyman Soylu, Mardinli gençlerle sohbet etti: Hepsine harçlık ver abisi

'in ilçesinde gençlerle sohbet eden İçişleri Bakanı , karnelerin nasıl olduğunu sordu.

Birçok öğrenci, takdir ve teşekkür aldığını söyledi. Bazı öğrenciler doktor olmak istediğini bazı öğrenciler ise pilot olmak istediğini söyledi.

"HEPSİNE HARÇLIK VER ABİSİ"

Gülüşmeler içerisinde yaşanan sohbet anında kameralar da kayıttaydı. Gençlerin karnelerinin başarılı olduğunu duyan Soylu yardımcısına seslenerek, "Hepsine harçlık ver abisi" dedi. Görüntüler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Twitter'dan paylaşıldı.


Haber Videosu

: Süleyman Soylu, Mardinli gençlerle sohbet etti: Hepsine harçlık ver abisi
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