Süleyman Soylu, İmamoğlu'nun Trabzon mitingi için "Photoshop" dedi

Bakan Soylu, Haliç Tersanesi'nde Şehir Hatları ve tersane çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük barajlarının, tünellerinin Türkiye'ye yapıldığını, tüm bu hizmetlerin ülkenin ayaklarının üzerinde sağlam durabilmesi için gerçekleştirildiğini aktardı.

Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, "Çok büyük bir gayret ortaya koymalıyız, çok çalışmalıyız. Endişem şudur; İstanbul'un gücü üzerinden 23 Haziran seçimlerini bir ideolojik kavgaya döndürecekler. Endişem budur. Bakın hemen büyük bir güç zehirlenmesi üzerine girdiler. Hadiseyi görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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'PHOTOSHOPLARLA YAPARSINIZ TABİİ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da kendisine yönelik tehdit söylemlerini değerlendirerek, "Orada da çıktım sözümü söyledim. 'Ben Kato Dağı'ndan geliyorum, Selahattin Demirtaş'ın kucağından buraya gelmiyorum.' dedim. Ertesi gün Trabzon'da dünyanın en büyük mitingini yapmış. Rakamlar elimizde belli. 12 bin kişi Trabzon'da var ki günlerdir çağrı yapıyorlar her taraftan insanları toplamışlar, 8 bin kişi Ordu'da, 5 bin kişi de Giresun'da vardı. Karadeniz'de kıyamet kopmuş, dünyanın en büyük mitinglerini yapmışlar. Photoshoplarla yaparsınız tabii ya" değerlendirmesinde bulundu.