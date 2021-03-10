Sular çekildi, tarih ortaya çıktı
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Sular çekildi, tarih ortaya çıktı

10.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:01

Sular çekildi, tarih ortaya çıktı Kuşadası'nın en önemli tarihi eserlerinden biri olan ve Anaia olarak da bilinen Kadı Kalesi'nin yaklaşık 300 metre ilerisindeki kıyı şeridinde suların çekilmesiyle birlikte kumsalın üzerinde tarihi yapılar ortaya çıktı.

Sular çekildi, tarih ortaya çıktı

AYDIN - Kuşadası'nın en önemli tarihi eserlerinden biri olan ve Anaia olarak da bilinen Kadı Kalesi'nin yaklaşık 300 metre ilerisindeki kıyı şeridinde suların çekilmesiyle birlikte kumsalın üzerinde tarihi yapılar ortaya çıktı.

Türk turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası'nda suların çekilmesiyle birlikte kumsalda kilise olduğu tahmin edilen tarihi yapılar belirmeye başladı. Başta Dilek Yarımadası Milli Parkı olmak üzere, biyolojik çeşitlilik açısından zengin doğal varlıklara sahip olan Kuşadası, aynı zamanda geçmiş uygarlıklardan kalan tarihi mekanlara da ev sahipliği yapmaya devam ettiğini ifade eden Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "En ilginç tarihi yapılardan bazıları da, Kuşadası plajlarında sular çekildiğinde açığa çıkan tarihi yapılardır. Kuşadası'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan, İlk yerleşimi 8 bin yıl öncesine giden bir höyük ve onun üzerinde yer alan 13.yy. Bizans Kalesinin görüldüğü Anaia Kadı Kalesi'nin hemen altındaki kıyı kesiminde, suların çekilmesiyle birlikte tarihi yapıların ortaya çıktığı görülmektedir" dedi.

Ortaya çıkan yapının kilise olduğunun tahmin edildiğini kaydeden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kilise olduğu tahmin edilen yapıların tarihlendirilmesi ve ne olduklarının açığa çıkması için bilimsel bir kazının yapılması gerekmektedir. Atıl şekilde duran yapılarının her geçen yıl taşları tahrip olmakta, suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan bazı taşınabilir buluntular da kaybolmaktadır. Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Kuşadası, her yıl yurt dışından ve içinden binlerce konuğu ağırlamaktadır. Her iki plajda bulunan yapıların kazı çalışmalarının yapılarak ortaya çıkarılması halinde, Aydın ve Kuşadası turizmine büyük değer katacaktır. Kuşadası'nın kültürel zenginliğine ve turizmine önemli katkısı olacak bu yapılar için mutlaka kurtarma kazıları yapılmalıdır" diye konuştu.

Sular çekildi, tarih ortaya çıktı
Sular çekildi, tarih ortaya çıktı
Sular çekildi, tarih ortaya çıktı
Sular çekildi, tarih ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER HACISALİHOĞLU

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