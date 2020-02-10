Sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan Meryem öğretmen, hayatını kaybetti

10.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:01

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan öğretmen Meryem Merve Gökçe (26), kazadan 4 gün sonra, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBEDİNCE SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Kaza, perşembe günü, Serap Aktaş Koşu Yolu, Hamdilli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kenan Uysal (25) yönetimindeki 01 F 7088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada, sürücü Uysal ve yanındaki Murat Baysal (50) sudan çıkmayı başarırken, arka koltuktaki Dokuztekne Mahallesi Şehit Adem Çoban Okulu öğretmeni Meryem Merve Gökçe (26) otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve çevredekilerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Gökçe, yapılan ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı Gökçe, buradan Yüreğir Başkent Hastanesi'ne sevk edildi. 4 gündür tedavisi süren Meryem Merve Gökçe, bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: DHA