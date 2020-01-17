Süfyaniyet ne demek? Süfyani anlamı nedir? Süfyan nedir? Süfyani kimdir?

17.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:49

Süfyaniyet kelimesinin siyaset gündemine oturması ile süfyani ve süfyaniyet kavramları vatandaşların merak konusu oldu. Peki Süfyani ne demek? Süfyan nedir? Süfyani kimdir? Süfyani anlamı nedir?

Süfyan ne demek: Süfyan, hadislerde ahir zamanda Mehdi'den önce çıkıp Müslümanlara zulmedeceği ileri sürülen bir tirandır. Kendisini Mehdinin öldüreceğine inanılmaktadır.

SÜFYAN KAVRAMI HAKKINDA

Hz. Ali ve Muaviye taraftarlarının mücadelesinde Hz. Ali taraftarları kendilerinin içinden çıkacağını ileri sürdükleri, ileride gelecek olan Mehdi konusunu öne sürüp konuyla ilgili uydurma hadisler yaymaya başladıklarında Emevi taraftarları da kendilerinin içlerinden çıkacak kurtarıcı Süfyan isminde birisinden bahsederek hadisler uydurmaya başladılar. Bunun üzerine Hz. Ali Ali taraftarları bu uydurma süfyan karakterinin aleyhine hadisler uydurarak yaydılar.