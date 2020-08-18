Sude Nur Kurt'un hedefi Muğla'ya Süper Lig Şampiyonluğu getirmek. 12 yaşında Muğla Cumhuriyet Ortaokulunda Ege Yıldızları Spor Kulübü antrenörlerinden Serkan Şen ve Burak Duman tarafından yapılan Hokey seçmelerinde hokey takımına seçilen Sude Nur Kurt 2 yıl içinde milli takıma seçilen Muğlalı hokeyciler arasında yer alıyor.

Aslen Menteşe Göktepe'li olan Sude Nur Kurt'un toplamda 10 milliliği bulunuyor. 2018 yılındq okul sporları Yıldız Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonasında Menteşe Halk Eğitim Merkezi Hokey takımı ile Türkiye 2. liği başarısını elde ettikten sonra o yıl yapılan milli takım testlerinde 200 sporcu arasında 3. olup milli takım kampına seçilen ve ardından milli takıma giren başarılı sporcu Bulgaristan'da Doğu Avrupa Şampiyonu olan Türk milli takımımızda yer alıp Türk bayrağını göndere çektirip istiklal marşımızı herkese dinletti.

Takım arkadaşı milli sporcu Aleyna Başbuğ ile ortaokuldan beri arkadaş olan Sude Nur Kurt, Aleyna Başbuğ ile beraber 2019 yılında Polonyada yapılan Avrupa Şampiyonasındada ay yıldızlı formayı giydi. Sude Nur Kurt'aen büyük hedefini sorduğumuzda tabikide A Milli formayı giymek diyor veekliyor Muğla iline Türkiye Hokey Süper Ligi şampiyonluğu kupasını getirmeyide çok istiyorum diyor. Rakibimiz olan takımların bütçeleri ve imkanları çok iyi örneğin onlar çok lüks 5 yıldızlı otellerde kalırken biz okul yurtlarında kalıyoruz onlar maça özel otobüsle giderken biz şehirlerarası otobüslerle gidiyoruz, Muğla ilinde bize resmi ve özel kurumlardan destek veren sayısı çok az Antrenörümüz Serkan Şen çok mücadele veriyor ama onunda gücü bir yere kadar, Muğla Büyükşehir Belediyesi , Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Menteşe Belediyesi dışında kimse sözünde durmuyor, biz bunlara rağmen Muğla'yı Türkiyenin heryerinde en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz özellikle Trabzonda 16 yaşaltında Türkiye Hokey Şampiyonu olduğumuzda çok mutlu olmuştum maça hocamız bizi uçakla götürmüştü moralimiz yerinde olduğu zaman elde edemeyeceğimiz başarı yok, çok çalışıyoruz, başaracağız diye konuştu.

Kaynak: Bültenler