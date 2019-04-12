Sudan'da Şaşırtan Gelişme: Darbeyi Yaptı, Görevi Bıraktığını Açıkladı

Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevi bıraktığını Sudan devlet televizyonundan duyurdu. Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu. Yardımcılığına Orgeneral Kemal Abdulmaruf getirildi.

Öte yandan konseyin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, iç sorunları nedeniyle Sudan'a yapılan dış baskıların hafifletilmesi konusunda Arap büyükelçilerinden destek istediklerini belirtti.

ABD DÜN "DEĞİŞKEN DURUMLAR VAR" DEMİŞTİ

Bin Avf'ın bu kararı, ABD'den dün yapılan açıklamada "Sudan'da değişken durumlar var, yakından takip ediyoruz, şu anda bu konuda nihai bir değerlendirmemiz yok" ifadelerini akıllara getirdi.

Kaynak: AA