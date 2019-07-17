Sudan'da darbe: Ordu ile siviller geçici ortak yönetimde anlaştı

Sudan'da yönetimi elinde bulunduran Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalefet liderleri uzun müzakerelerin ardından anlaşmaya vardı.

Anlaşma, asker ve sivillerden oluşan geçici bir karma konsey kurularak asker ve sivillerin yönetime ortak katılımını ve konsey başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor.

İktidardaki Geçici Askeri Konsey Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada anlaşmanın "tarihi bir an" olduğunu söyledi.

Sudan'da 30 yıl iktidarda olan Ömer el Beşir, aylarca süren protestoların ardından Nisan ayında askeri bir darbeyle devrilmiş ve ordu yönetime el koymuştu.

Protestocuların koalisyon örgütü Özgürlük ve Değişim İttifakı ise ordudan yönetimi sivillere devretmesini talep ediyordu.

Bu amaçla protestocular ordu karargahı önünde aylarca kamp kurmuş, Haziran ayı başında askerlerin onları dağıtmak için saldırması üzerine onlarca kişi ölmüş, yüzlercesi yaralanmıştı.

Taraflar, yönetimi elinde bulunduran konseyde yönetimin 39 ay boyunca dönüşümlü olarak paylaşılması konusunda anlaşmaya vardı.

İki tarafın anlaştığına dair haberler 5 Temmuz'da yayınlansa da anlaşmanın ayrıntılarına dair bilgi verilmemişti.

Anayasayla ilgili sorunları içeren ikinci anlaşmanın ise Cuma gününe dek sonuçlanması bekleniyor.

Generallerle Özgürlük ve Değişim İttifakı arasında anlaşmayla sonuçlanan müzakerelerde, Afrika Birliği ve Etiyopyalı arabulucular rol oynadı.

Anlaşma, Sudan'da aylardır devam eden siyasi krize son vermek amacıyla geçici bir sivil-askeri konsey kurulmasını öngörüyor. AFP'ye göre, konsey 6 sivil ile 5 askerden oluşacak.

Bu 6 sivilin 5'i protesto hareketini temsil eden Özgürlük ve Değişim İttifakı'ndan gelecek.

Geçiş sürecinde konseye 21 ay boyunca bir general, 18 ay ise bir sivil başkanlık edecek.

Bu konsey, üç yıl boyunca iktidarda olacak geçici sivil yönetimin oluşturulması sürecini de yönetecek. Bu üç yılın ardından seçimlere gidilecek.