'Suçlular' Sundance Film Festivali'nde!
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'Suçlular' Sundance Film Festivali'nde!

16.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:16
'Suçlular' Sundance Film Festivali'nde!

Serhat Karaaslan'ın yeni kısa filmi "Suçlular" 28 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en saygın film festivallerinden Sundance Film Festivali'ne davet edildi.

"Suçlular", ABD'nin Utah eyaletinde düzenlenecek festivalin "Uluslararası Kısa Film Yarışması" bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Kısa filmleri ve ilk uzun metraj filmi "Görülmüştür" ile ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödüller alan, son yılların önemli genç yönetmenlerinden Serhat Karaaslan'ın yeni kısa filmi "Suçlular", birlikte romantik bir gece geçirmek için otel arayan ancak evlilik cüzdanları olmadığı için şehirdeki otellerden geri çevrilen üniversite öğrencisi genç bir çiftin bir gece boyunca başlarına gelenleri konu alıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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