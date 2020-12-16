'Suçlular' Sundance Film Festivali'nde!

"Suçlular", ABD'nin Utah eyaletinde düzenlenecek festivalin "Uluslararası Kısa Film Yarışması" bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.





Kısa filmleri ve ilk uzun metraj filmi "Görülmüştür" ile ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödüller alan, son yılların önemli genç yönetmenlerinden Serhat Karaaslan'ın yeni kısa filmi "Suçlular", birlikte romantik bir gece geçirmek için otel arayan ancak evlilik cüzdanları olmadığı için şehirdeki otellerden geri çevrilen üniversite öğrencisi genç bir çiftin bir gece boyunca başlarına gelenleri konu alıyor.

Kaynak: Snob Magazin