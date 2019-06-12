80 ayrı suça karışan suç makinesi yakalandı

80 ayrı suça karışan suç makinesi yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 80 ayrı suça karıştığı belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

80 ayrı suça karışan suç makinesi yakalandı

Adana polisi, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Türkiye genelinde 80 ayrı suçtan aranan H.Ö. isimli şahsın yakalanması için harekete geçti.

İstihbari çalışmalarla şahsın Ceyhan'da saklandığı bilgisine ulaşan polis, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahsın üzerinde iki adet sahte kimlik çıktı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2008-2019 çoğu dolandırıcılık olmak üzere 80 ayrı suça karıştığı da belirlenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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