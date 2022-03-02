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Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi program için kentte bulunan Dikmen, Vali Su ile valilik makamında görüştü.

Ziyarette Dikmen, kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Su'ya bilgi verdi.

Vali Su da ziyaretinden dolayı Dikmen'e teşekkür etti.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Ali İhsan Su, Mersin, Tarım, su, Güncel, Haberler

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