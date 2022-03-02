Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi program için kentte bulunan Dikmen, Vali Su ile valilik makamında görüştü.

Ziyarette Dikmen, kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Su'ya bilgi verdi.

Vali Su da ziyaretinden dolayı Dikmen'e teşekkür etti.