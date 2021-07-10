Su taşkını yaşanan bölgede Kızılay vatandaşlara destek oluyor
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Su taşkını yaşanan bölgede Kızılay vatandaşlara destek oluyor

Su taşkını yaşanan bölgede Kızılay vatandaşlara destek oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

7 Temmuz tarihlerinde yaşanan su taşkını nedeniyle zarar gören vatandaşların yardımına devam ediyor.

7 Temmuz tarihlerinde yaşanan su taşkını nedeniyle zarar gören vatandaşların yardımına devam ediyor.

Su taşkının yaşanan bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Kızılay ekipleri Mısırlık, Dilaver, Davutağa, Esmahanım, Uğurlu, Yazlık, Kurukavak köylerinde su taşkınından etkilenen vatandaşlara gıda, giyim, kavurma et ve içme suyu dağıtımlarını sürdürüyor. İkram araçları ile de hem selzede vatandaşlara hem de sel bölgesinde görev yapan personellere ikramları aralıksız olarak devam ediyor. - DÜZCE

Su taşkını yaşanan bölgede Kızılay vatandaşlara destek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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