Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
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Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Yatağan ilçesinde 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen kedi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

01.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:02
Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

ilçesinde 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen kedi Yatağan Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Yatağan ilçesi 200 sokak üzerindeki 10 metre derinlikteki su kuyusundan seslerin gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Çağrı Merkezinden Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.


10 metre derinlikteki su kuyusundan kedi sesleri gelince ekipler halat yardımı ile kuyu içindeki kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, sahibi Fatma Topçuoğlu'na teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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