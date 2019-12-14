Striptiz kulüplerine şirket hesabından 76 bin dolar harcayan startup CEO'su görevinden alındı
Amerika Birleşik Devletleri’nin ünlü teknoloji üssü Silikon Vadisi'nde bir lojistik yazılım şirketinin CEO'su şirketin kasasından striptiz kulüplerine 76 bin 120 dolar harcaması nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü teknoloji üssü Silikon Vadisi'nde bir lojistik yazılım şirketinin CEO'su şirketin kasasından striptiz kulüplerine 76 bin 120 dolar harcaması nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı.
Geçtiğimiz mayıs ayında, Turvo Inc. adlı startupın kurucu ortaklarından Eric Gilmore'un üç yıldır şirketin parasıyla, potansiyel müşterilerini ikna etmek için striptiz kulüplerine davet ettiği ortaya çıktı. Olayın ortağa çıkmasıyla, şirket yönetimi 39 yaşındaki yöneticinin görevine son verme kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle