Stratonikeia Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde 2017 yılı kazı çalışmaları başlatıldı.



Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentte 3 bin yıllık tarihin her döneminden kalıntılar bulmanın mümkün olduğunu, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden olan antik kentin Tunç Çağı'ndan Cumhuriyet dönemine kadar adından söz ettirdiğini söyledi.



Kazı çalışmalarını yaklaşık 50 kişilik ekiple sürdürmeyi planladıklarını ifade eden Söğüt, "Daha önce restorasyon çalışmalarımız başlamıştı, şimdi kazı çalışmalarını da başlattık. Bu yıl Roma hamamında kazı ve konservasyon çalışmalarına devam edilecek." dedi.



Söğüt, kazı çalışmalarının yanı sıra kentteki Bılla Evi, Beylikler Hamamı ve Şaban Ağa Camisi'nde restorasyon çalışması yapacaklarını dile getirdi.



Çalışmaların yedi ayrı üniversiteden 50 kişinin katılımıyla gerçekleşeceğine işaret eden Söğüt, şunları kaydetti:



"Biz burada hem kazı hem restorasyon hem de koruma çalışması yapıyoruz. Ziyaretçilerde kazı çalışmalarını yürüttüğümüz alanlarda gezebiliyor. Burası yaşayan bir arkeoloji kenti. Bir benzeri bulunmuyor. Antik dönemden günümüze yapılar bir bütün olarak korunuyor. Osmanlı dönemi taş döşeli yollarda yürünerek gezilen başka bir antik kent bulunmuyor."