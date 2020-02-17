STMF öğrencilerinin çalışmaları Belçika'da sergileniyor
Haberler » Güncel » STMF öğrencilerinin çalışmaları Belçika'da sergileniyor - Haber

STMF öğrencilerinin çalışmaları Belçika'da sergileniyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) öğrencilerinin çalışmaları, Belçika'da düzenlenen afiş yarışmasında sergileniyor.

17.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:36
STMF öğrencilerinin çalışmaları Belçika'da sergileniyor

(SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) öğrencilerinin çalışmaları, 'da düzenlenen afiş yarışmasında sergileniyor.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, STMF Tasarımı Bölümü dördüncü sınıf Grafik Atölyesi öğrencileri Hakan Nergiz ve Erdoğan Küçükal'ın afiş çalışmaları, Blank Poster'in düzenlediği uluslararası afiş yarışmasında sergilenmeye hak kazandı.

Yapılan değerlendirme sonucunda seçilen ızgara (grid) temalı 170 çalışmanın yer aldığı sergi, "Fig.4 Festivali" kapsamında Belçika'nın Liege kentinde açıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler