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Stk'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

- 11 Mayıs Şehitler Derneğinden detay görüntü Dernek Başkanı Ahmet Tuna'nın konuşması Şehitler için dua okunması HATAY - Antakya'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı.

- 11 Mayıs Şehitler Derneğinden detay görüntü
Dernek Başkanı Ahmet Tuna'nın konuşması
Şehitler için dua okunması HATAY - Antakya'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı.

Askerler için dua edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna da yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın insanlık dışı tavırlarını sürdürdüğünü, masum insanların üzerine roket attığını söyledi.

Tuna, THKP-C Acilciler Terör Örgütü elebaşı ve 2013 yılında Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı terörist Mihraç Ural'ın yakalanmasını istediklerini de kaydetti.

Kırıkhan ilçesindeki camilerde ise Kur'an-ı Kerim okudu, asker için dua edildi.

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