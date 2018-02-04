Stk'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
- 11 Mayıs Şehitler Derneğinden detay görüntü Dernek Başkanı Ahmet Tuna'nın konuşması Şehitler için dua okunması HATAY - Antakya'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı.
- 11 Mayıs Şehitler Derneğinden detay görüntü
Dernek Başkanı Ahmet Tuna'nın konuşması
Şehitler için dua okunması HATAY - Antakya'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı.
Askerler için dua edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna da yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın insanlık dışı tavırlarını sürdürdüğünü, masum insanların üzerine roket attığını söyledi.
Tuna, THKP-C Acilciler Terör Örgütü elebaşı ve 2013 yılında Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı terörist Mihraç Ural'ın yakalanmasını istediklerini de kaydetti.
Kırıkhan ilçesindeki camilerde ise Kur'an-ı Kerim okudu, asker için dua edildi.