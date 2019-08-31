"Steptember İyi Niyet Elçisi" olur musunuz?

31.08.2019 08:27

Mektup;

"Sayın Yeşim Mutlu

Sizi, Cerebral Palsy engeli ile yaşayan çocukların kahramanı olmaya davet ediyoruz. Vakfımızın en büyük sosyal sorumluluk Projesi Steptember'a katılarak "Steptember İyi Niyet Elçimiz" olur musunuz?" diyerek başlıyor ve bir broşür eşliğinde Cerebral Palsy ve Steptember'dan bahsediyor.

Cerebral Palsy/ Serebral Palsi) duruşu ve hakaret kabiliyetini etkileyen, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu :( Ülkemizde her yıl 6.00'den fazla bebek ve çocuk Cerebral Palsy tanısı alıyor.

Steptember Sosyal Sorumluluk Projesi Cerebral Palsy'li çocuklara ücretsiz tedavi, rehabilitasyon ve eğitim sunuyor.

Steptember Sosyal Sorumluluk Projesi Nedir?

• Steptember, Uluslararası bir sosyal sorumluluk projesi

• Her yıl eylül ayında 7 ülkede/ Avusturalya, Fransa, Hollanda, new York, Singapur, Yeni Zelanda) eş zamanlı düzenleniyor.

• 3-30 Eylül tarihleri arasında adım atmayı, 31 Ekim'e kadar bağış toplamayı amaçlıyor.

• Bu yıl ülkemizde 6. yılı olan Steptember'ın ülkemizdeki temsilcisi Cerebral Palsy Türkiye- Türkiye Spastik Çocuklar vakfı.

• Steptember ile 5 yılda 2,5 milyondan fazla bağış toplanarak 1.233 çocuk ve ailesine ulaşılmış.

Steptember'a nasıl katılabilirsiniz?

• Cerebral Palsy'li çocuklar için Eylül ayında 28 gün boyunca günde 10.000 adım atmaya başlayarak ilk adımı atıyoruz.

• İster tek başına ister en fazla dört kişilik takımlar kurarak Steptember'a dahil oluyoruz. Takım kaptanı olarak www.steptember.org.tr üzerinden üç arkadaşınızı takımınıza davet etmeniz yeterli.

• Kayıt işlemlerinizin ardından adımsayar (pedometre) size ve tüm akım üyelerinin adresine gönderiliyor.

• Steptember yolcuğunuzu görmek için her gün attığınız adımları www.steptember.org.trsitesinden veya cep telefonuna (sadece İOS işletim sistemli telefonlar) indireceğiniz mobil uygulama ile sisteme girebilirsiniz.

• Takım üyesi olarak, 28 gün boyunca günde 10.000 adıma eş değer yogadan, yüzmeye, koşmaktan, dans etmeye, bisiklete binmeye kadar 40'tan fazla fiziksel egzersizi adıma dönüştürebilirsiniz.

Bir ay sonunda hem daha sağlıklı ve zinde bir yaşamın kapıları aralanmış, hem de Cerebral Palsy'li çocukların özel eğitim ve rehabilitasyonlarına katkı sağlamış olunuyor.

Adım atarak, bağış toplayarak, iyilik yapmak Cerebral Palsy'li çocuklar için mucizeler yaratacak.

Günde 10.000 adım atmak ve bağış toplamak hiç de kolay bir iş değil, biliyorum. Ancak, bunun çok kıymetli bir amaç uğruna yapıldığını bilmek hepimize mutluluk verecek.

Sizde "Steptember İyi Niyet Elçisi" olur musunuz?