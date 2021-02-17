Star TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah full canlı izle! 17 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?
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Star TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah full canlı izle! 17 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

17.02.2021 09:22 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:26
Star TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah full canlı izle! 17 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

Sunuculuğunu Demet Akalın ve Alişa2ın yaptığı Star TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah full canlı izle! 17 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet Akalın koronavirüs mü oldu? Demet Akalın ne zaman geri dönecek?

Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programı izle! Star TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah full canlı izle! 17 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

17 ŞUBAT DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Murat Kurşun,

Ebru Destan,

Mustafa Ertaş

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH PROGRAMINDA BUGÜN DEMET AKALIN OLACAK MI?

Demet Akalın eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alınan Demet Akalın testide pozitif çıktı. Karantina süresi bitmediği için programda yer almayacak.

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