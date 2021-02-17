Star TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah full canlı izle! 17 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler?

Sunuculuğunu Demet Akalın ve Alişa2ın yaptığı Star TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah full canlı izle! 17 Şubat Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? Demet Akalın koronavirüs mü oldu? Demet Akalın ne zaman geri dönecek?