Stabil nedir? Ne demektir? Stabil TDK anlamı nedir?
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Stabil nedir? Ne demektir? Stabil TDK anlamı nedir?

15.10.2020 09:36 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:39
Stabil nedir? Ne demektir? Stabil TDK anlamı nedir?

Stabil nedir? Kelime anlamı nedir? Stabil TDK anlamı nedir? Ne anlama gelir?

Genellikle doktorların hastaların durumunu belirtmek için kullandıkları bir kelimedir. Latince stare, stat eyleminden türemiştir. Uzun yıllar boyunca gerek sosyal medyada gerekse günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan stabil kelimesinin anlamı nedir?

STABİL KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Stabil kelimesi Fransızca stable kelimesinden alıntı olarak bulunmaktadır. Öte yandan stabil kelimesi Latincede stare, stat eyleminden türemiştir.

STABİL NE DEMEK?

Akla gelen ilk kullanım yerleri hastanelerdir. Doktorların hastanın durumunu belirtmesi için kullandığı stabil kelimesi, elektronik cihazların durumunu belirtmek için de kullanılmaktadır. İlerleyen teknoloji esas alındığında kullanımının daha da yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir.

Stabil, hasara karşı direnç gösteren ve normal yapısını sürdüren bir kimyasal madde ya da bileşik olarak açıklanmaktadır.

Stabil en çok kullanılan anlamları "sağlam, dayanıklı, sabit, değişmez, istikrarlı"dır.

STABİL TDK ANLAMI NEDİR?

Stabil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Stabil kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre stabil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dayanıklı, sağlam

- Dengeli

- Düz (I)

- Oturmuş

- Kararlı, değişmez olarak açıklanmıştır.

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