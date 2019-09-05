St Petersburglu seçmen "Erdoğan" dedi

05.09.2019 16:23

Rusya'nın St Petersburg kentinde halk yeni valiyi seçmek için 8 Eylül'de sandık başına gidiyor. Seçimde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteklediği görevdeki vali Aleksander Beglov favori. BBC Rusça ekibi kentte seçmenlerin Beglov'u ne kadar tanıdığını araştırmak için sokak röportajları yaptı.

KİMİN VALİ OLDUĞUNU İŞARETLEMELERİ İSTENDİ

Seçmenlere Rusya Parlamentosu'nun üst Kanadı Duma'nın eski Başkanı Boris Grizlov, seçime kadar geçici olarak vali atanan Poltavçenko, Aleksander Beglov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğafları gösterildi ve kimin vali adayı olduğunu işaret etmeleri istendi.

ERDOĞAN'I İŞARET ETTİLER

Seçmenlerin çoğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etmesi dikkat çekti.

İşte o sokak röportajından görüntüler: