St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda?
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St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda?

St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda?
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Temsilcimiz UEFA Avrpa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçı sahasında 1-1'biten karşılaşmanın ardından deplasmanda tur için sahaya çıkacak. St. Johnstone - Galatasaray maçını merak eden izleyicilerimiz araştırmalarını sürdürmekte. Peki, St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak?

Temsilcimiz UEFA Avrpa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçı sahasında 1-1'biten karşılaşmanın ardından deplasmanda tur için sahaya çıkacak. St. Johnstone - Galatasaray maçını merak eden izleyicilerimiz araştırmalarını sürdürmekte. Peki, St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

St. Johnstone - Galatasaray maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Mücadele St. Johnstone'a McDiarmid Park Stadı'nda oynanacak.

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre St. Johnstone-Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.

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St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda? - Haberler
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