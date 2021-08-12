St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda?
Temsilcimiz UEFA Avrpa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçı sahasında 1-1'biten karşılaşmanın ardından deplasmanda tur için sahaya çıkacak. St. Johnstone - Galatasaray maçını merak eden izleyicilerimiz araştırmalarını sürdürmekte. Peki, St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak?
Temsilcimiz UEFA Avrpa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçı sahasında 1-1'biten karşılaşmanın ardından deplasmanda tur için sahaya çıkacak. St. Johnstone - Galatasaray maçını merak eden izleyicilerimiz araştırmalarını sürdürmekte. Peki, St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...
ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
St. Johnstone - Galatasaray maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Mücadele St. Johnstone'a McDiarmid Park Stadı'nda oynanacak.
ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre St. Johnstone-Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.