St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda?

Temsilcimiz UEFA Avrpa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçı sahasında 1-1'biten karşılaşmanın ardından deplasmanda tur için sahaya çıkacak. St. Johnstone - Galatasaray maçını merak eden izleyicilerimiz araştırmalarını sürdürmekte. Peki, St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda? St. Johnstone - Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak?