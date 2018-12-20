Sri Lanka'da Yeni Kabine Üyeleri Atandı
Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ekimde görevden aldığı Ranil Wickremesinghe'yi pazar günü tekrar başbakanlık görevine getirmesinin ardından yeni kabine üyelerini atadı.
Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ekimde görevden aldığı Ranil Wickremesinghe'yi pazar günü tekrar başbakanlık görevine getirmesinin ardından yeni kabine üyelerini atadı.
Sirisena'nın, Wickremesinghe'yi başbakanlığa ve 28 milletvekilini çeşitli bakanlık görevlerine atamasının ardından yeni kabine yemin etti.
Kabinede, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanının ismi ise belirlenmedi.
Siyasi kriz
Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın, atanmasına ilişkin siyasi krize son vermek amacıyla 15 Aralık'ta istifa ettiğini açıklamasının ardından Sirisena, 16 Aralık'ta Wickremesinghe'yi başbakanlık görevine yeniden atamıştı.
Sri Lanka'da geçen hafta içinde parlamentoda Sirisena'nın ekimde görevden aldığı eski Başbakan Wickremesinghe'nin yeniden başbakan olması için verilen önerge oy çokluğuyla kabul edilmişti.
Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmişti.
Mahinda Rajapaksa liderliğindeki hükümet, geçen ay parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.
Parlamentoda çoğunluğun desteğine sahip Wickremesinghe, başbakanlık görevinden alınmasının hükümsüz olduğunu savunuyordu.