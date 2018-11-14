Sri Lanka'da Yeni Başbakan Güvenoyu Alamadı, Ülke Siyasi Krizde

Sri Lanka'da yeni Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın dün parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamaması ülkeyi siyasi bir krize soktu.

Sri Lanka parlamentosunun dün yeni atanan Başbakan Mahinda Rajapaksa'ya güvenoyu vermemesi ülkeyi siyasi bir krize soktu. Parlamentoda Rajapaksa yanlısı milletvekilleri oylamayı kabul etmeyeceklerini, bunun yasa dışı olduğunu söyledi. Rajapaska'ya karşı çıkan muhalif bir grubun lideri R. Sambanthan ise, "Parlamentoda yapılan oylama sonucu güvensizlik kararı alındı. Çoğunluk destek verdi. Şimdi kağıtları imzalayacağız" dedi. Diğer 5 muhalif milletvekili de oylamayı onayladı.

Parlamento sözcüsü, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'nın eski Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden alıp yerine Rajapaska'yı getirmesinin şiddet içermeyen bir darbe olduğunu söyledi.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak, yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmiş ve 27 Ekim'de de parlamento çalışmalarının 16 Kasım'a kadar askıya alındığını açıklamıştı. Yayınladığı bildiriyle 5 Ocak'ta erken seçim yapılacağını duyuran Sirisena, adaylık başvurularının 19-26 Kasım tarihleri arasında yapılacağını ve yeni parlamentonun 17 Ocak'ta toplanacağını belirtmişti. Sri Lanka'da Yüksek Mahkeme ise devlet başkanının parlamentoyu feshetme kararının 7 Aralık'a kadar askıya alınması kararını almıştı. - COLOMBO