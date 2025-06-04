Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'in üçüncü sezonunun yeni fragmanı yayınlandı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix, Los Angeles'ta gerçekleşen Tudum Global Fan Etkinliği'nde yaklaşan programlarını tanıttı. Etkinlikte öne çıkanlar arasında Squid Game'in üçüncü sezon fragmanı, Wednesday S2'nin ilk altı dakikası, Guillermo del Toro'nun Frankenstein uyarlaması, Stranger Things'in final sezonu ve yeni Knives Out filmi Wake Up Dead Man vardı. Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

2. SEZONDA NELER OLMUŞTU?

Squid Game'i kazanmasının üstünden üç yıl geçen Oyuncu 456, oyunun ardındaki insanları bulmaya ve hain oyunlarına bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı serveti bu arayışa yatıran Gi-hun, işe akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın peşine düşer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun sandığından daha ölümcül olduğu ortaya çıkar: oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekmektedir.

Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021'de yayınlanan 1. sezonuyla küresel çapta büyük bir başarı yakalayan Güney Kore yapımı Squid Game, merakla beklenen final sezonuyla 27 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.