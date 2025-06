Netflix, Los Angeles'ta gerçekleşen Tudum Global Fan Etkinliği'nde yaklaşan programlarını tanıttı. Etkinlikte öne çıkanlar arasında Squid Game'in üçüncü sezon fragmanı, Wednesday S2'nin ilk altı dakikası, Guillermo del Toro'nun Frankenstein uyarlaması, Stranger Things'in final sezonu ve yeni Knives Out filmi Wake Up Dead Man vardı. Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

2. SEZONDA NELER OLMUŞTU?

Squid Game'i kazanmasının üstünden üç yıl geçen Oyuncu 456, oyunun ardındaki insanları bulmaya ve hain oyunlarına bir son vermeye kararlıdır. Kazandığı serveti bu arayışa yatıran Gi-hun, işe akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın peşine düşer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun sandığından daha ölümcül olduğu ortaya çıkar: oyunu bitirmek için oyuna yeniden girmesi gerekmektedir.

SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021'de yayınlanan 1. sezonuyla küresel çapta büyük bir başarı yakalayan Güney Kore yapımı Squid Game, merakla beklenen final sezonuyla 27 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.