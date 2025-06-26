Squid Game 3. sezon ne zaman? Netflix Squid Game yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Squid Game dizisi, yeni sezon bilgileriyle tekrar gündeme oturdu. Netflix'in resmi duyurusuyla büyük merak uyandıran Squid Game 3. sezon, izleyicilere daha karmaşık oyunlar, beklenmedik sürprizler ve heyecan dolu anları vaat ettiğini açıkladı.Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Squid Game yeni sezon tarihini açıkladı mı? İşte Squid Game 3. sezon çıkış tarihi ve detayları…

SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK, KONUSU NE?

Son sezonuyla büyük ses getiren Squid Game dizisi, yeni sezon bilgilerinin yayınlanması üzerine yoğun ilgi gördü. Netflix'in duyurusuyla merak konusu haline gelen Squid Game, 3. sezon tarihi olarak 27 Haziran 2025'i işaret etti. Dizinin final sezonu olması beklenen bu yeni bölümler, Seong Gi-hun'un ölümcül oyunların arkasındaki gizli organizasyona karşı vereceği mücadeleyi konu alacak.

Squid Game 3. sezon ne zaman

Netflix'in en popüler yapımlarından biri haline gelen Squid Game, yenilenen oyun formatları, yeni karakterler ve büyük sürprizlerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.