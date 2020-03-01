: Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan 3 çalışanı serbest bırakıldı

01.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:42

Rusya merkezli Sputnik'in İngilizce edisyonunun "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlığıyla verdiği haberin Sputnik Türkiye'nin 3 çalışanı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan üç Sputnik Türkiye çalışanı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık gözaltına alınan gazetecilerin faaliyetlerinde suç teşkil eden bir unsur olmadığına karar verdi.

Gazetecilerin serbest bırakıldığı bilgisi yakınları tarafından verildi. Sputnik muhabirinin aktardığına göre, serbest bırakılan gazeteciler, Ankara Adalet Sarayı dışında yakınları tarafından karşılandı.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ DE GÖZALTINDA

"Çalıntı eyalet: Hatay" haberinin ardından gözaltına alınan Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe ise halen gözaltında tutuluyor

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, gözaltı prosedürleri gereği kendisinin tıbbi muayene için hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

Boztepe, polis memurlarının kendisine karşı çok kibar davrandığını, güç veya zor kullanmadığını ve şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitmekte olduklarını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Rusya merkezli Sputnik'in İngilizce edisyonu "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlığıyla bir haber yayınladı. Bu haber kamuoyunun çokça tepkisini çekti. Ajansın Ankara çalışanları dün akşam saatlerinde evlerinin önünde protesto edildi. Bu sabah Ankara bürosunda çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Videosu