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Dursun Özbek'ten eleştirileri bitirecek hamle! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor

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Sağ bek arayışını sürdüren Galatasaray, Doue transferinin gerçekleşmemesinin ardından Newcastle forması giyen Kieran Trippier için harekete geçti. İngiliz kulüp, 1 yıl sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Trippier'in ayrılmasına sıcak bakıyor. Tecrübeli savunmacı, İngiltere Milli Takımı ile bu yaz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynamıştı.

Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da gündem sağ bek transferi. Transferlerin gecikmesi nedeniyle eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim, bu bölgeye yapılacak yıldız transferi için kolları sıvadı.

SAĞ BEKE YENİ ADAY TRIPPIER

Galatasaray, Guela Doue transferini rafa kaldırmasının ardından sağ bek için alternatif isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmenin ardından listenin ilk sırasında daha önce de gündeme gelen Elias Jelert yer alırken, İngiliz basınından da yeni bir isim ortaya atıldı. TBR Futbol'da yer alan habere göre; Aslan, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki Kieran Trippier ile ilgileniyor. Cimbom'un İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

Transfere izin çıktı! İngiliz yıldız Galatasaray'a geliyor

NEWCASTLE GÖNDERMEK İSTİYOR

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Trippier'i bu yaz satmaya hazır. Tecrübeli futbolcuyla Galatasaray dışında Monaco, Milan ve Suudi Arabistan takımlarının da ilgilendiği öne sürüldü.

Transfere izin çıktı! İngiliz yıldız Galatasaray'a geliyor

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Kieran Trippier, geçen sezon Newcastle United'da çıktığı 39 maçta 1 gol attı ve 11 asist yaptı. 33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (5)

Serkan Kaplan:

33 YAŞ MI, EYT Lİ OLABİLİR.

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1
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Damla Sengul:

bunlar daha ön yıl şampiyon olamaz

6
2
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Veysel null:

trippier falan iş görmez. Dursun taraftarı uyutmaya çalışıyor. Birilerinden bilerek kötü transferler yapma emri mi aldı acaba bu Dursun? Amaçları yalandan ikide bir bi oyuncuyu gündem yaparak taraftarı uyutmaya çalışmak. Ama Galatasaray taraftarı bu oyunu bozacak

3
0
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ibrahim mercanoğlu:

dünya yıldızı derken

1
0
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Ramazan Bıyık:

33 mü hatta dursun başkan çıkıp kendi oynasın bu ne kardeşim ya şaka gibi yöneticilersiniz

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0
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