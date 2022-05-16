Burak Elmas: 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday değilim - Haberler

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmadığını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda adaylığı konusuna açıklık getiren Elmas, "Ümit ediyorum Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim. 11 Haziran'da yapılacak seçim için de aday değilim" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek ile yaptığı görüşmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Elmas, "Bizde eski başkan tabiri yoktur, Dursun Özbek'le birçok kez görüştük. Gayrimenkul projesiyle ilgili kendisinden destek de istemiştim. Dursun Başkan bana 'Senin olduğun yerde ben aday olmam' demişti. Kendisiyle sürekli Galatasaray için bazı konuları tartışıyoruz. Başkanımız olarak her konuda bilgi sahibi ve aday olmayacağımı da söyledim. Kendisi aday olursa ya da başkası aday olursa, Galatasaray doğru seçimi yapacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.