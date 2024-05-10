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Galatasaray kombineleri bitti mi? 2024-2025 sezonu kombine satışları devam ediyor mu?

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesine son 3 hafta kaldı. Galatasaray Kulübü'nün 2024-2025 sezonu için çıkardığı kombine genel satışı 4 dakika içinde tükendi. Peki, Galatasaray kombineleri bitti mi?

Galatasaray kombineleri bitti mi? Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sona ermesine son 3 hafta kaldı. Galatasaray Kulübü'nün 2024-2025 sezonu için çıkardığı kombine genel satışı 4 dakika içinde tükendi. Peki, Galatasaray kombineleri bitti mi? Detaylar...

GALATASARAY KOMBİNELERİ BİTTİ Mİ?

Galatasaray Kulübü'nün 2024-2025 sezonu için çıkardığı kombine genel satışı, taraftarların yoğun ilgisiyle 4 dakika içinde tükendi.

4 DAKİKADA TÜKENDİ

Yoğunluk nedeniyle binlerce vatandaş, kombine sayfasına ulaşamayınca isyan etti. 14.04'te ise Galatasaray kombineleri için 'Tükendi' yazısı çıktı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray kombineleri bitti mi? 2024-2025 sezonu kombine satışları devam ediyor mu?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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