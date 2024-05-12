Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti. Maçta annesinin fotoğrafını gösteren Yılmaz, gol sevincini annesine armağan etti.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı. Mücadelenin 45+4. dakikasında Dries Mertens'in ortasında arka direkte kafa vuruşu yapan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. 23 yaşındaki futbolcu, attığı golün ardından bugün Anneler Günü olması nedeniyle formasının altında annesiyle olan fotoğrafı gösterdi.
Barış Alper Yılmaz, böylece Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti. Yılmaz'ın bu sezon 1 de Türkiye Kupası'nda golü bulunuyor.
Maça 11'de başlayan Barış Alper'in yerine 90+4. dakikada Wilfried Zaha oyuna dahil oldu. - İSTANBUL