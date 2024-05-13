Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, başarısıyla İtalya'yı salladı
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, yaklaşık 2 ay önce başına geçtiği İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile başarılı bir sezon geçiriyor. Tudor yönetimindeki Lazio, 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 16 puan topladı. İtalyan takımı şampiyonluğu garantileyen Inter ile birlikte bu süreçte en çok puan toplayan takım oldu.
Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Karabükspor'u da çalıştıran Igor Tudor, yaklaşık iki ay önce başına geçtiği İtalya Serie A ekibi Lazio'daki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
7 MAÇTA 16 PUAN
Lazio, Tudor'un önderliğinde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 7 maçta 16 puan alan Serie A takımı, şampiyonluğu garantileyen Inter ile birlikte bu süreçte en çok puan toplayan takım oldu.
5 TAKIMI DEVİRDİ
Tudor'un takımı, başkent derbisinde Roma'ya 1-0 yenilirken, Monza ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Hırvat çalıştırıcı, Juventus, Salernitana, Genoa, Hellas Verona ve Empoli maçlarında ise 3 puan sevinci yaşadı.