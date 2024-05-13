Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, başarısıyla İtalya'yı salladı

Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Karabükspor'u da çalıştıran Igor Tudor, yaklaşık iki ay önce başına geçtiği İtalya Serie A ekibi Lazio'daki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

7 MAÇTA 16 PUAN

Lazio, Tudor'un önderliğinde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 7 maçta 16 puan alan Serie A takımı, şampiyonluğu garantileyen Inter ile birlikte bu süreçte en çok puan toplayan takım oldu.

5 TAKIMI DEVİRDİ

Tudor'un takımı, başkent derbisinde Roma'ya 1-0 yenilirken, Monza ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Hırvat çalıştırıcı, Juventus, Salernitana, Genoa, Hellas Verona ve Empoli maçlarında ise 3 puan sevinci yaşadı.