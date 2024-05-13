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Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Renk Seçimi Yapıldı

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Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum sarı renkli pusula ile yarışacak.

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum sarı renkli pusula ile yarışacak.

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Aydın Özbek (6602) ve Bedii Süheyl Batum (6806) arasında renk seçimine gidildi.

Dursun Aydın Özbek'i temsilen Metin Öztürk, Bedii Süheyl Batum'u temsilen ise Rezan Epözdemir renk seçiminde hazır bulundu.

Gerçekleşen renk çekiminin ardından Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Aydın Özbek kırmızı, Bedii Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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