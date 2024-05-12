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VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçından kareler!

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VavaCars, Süper Lig'de gerçekleşen Fatih Karagümrük - Galatasaray maçından çekilen fotoğraflarını paylaştı. İki takım arasındaki çekişmeli maçın önemli anlarına ait kareler, futbol severlerin büyük ilgisini çekti. Bu paylaşım, VavaCars'ın spor etkinliklerine olan desteklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da oynandı.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Koray, Nazım Sangare, Rohden, Kourbelis,Eysseric, Mendes, Can, Markao.

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi.

VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçından kareler!

VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçından kareler!

VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçından kareler!

VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçından kareler!

VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçından kareler!

VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçından kareler!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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