Galatasaraylı Zaha, kendisine gelen ırkçı mesajı ifşa etti
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, ırkçı bir mesajla karşı karşıya kaldı. Fildişi Sahilli futbolcu, kendisine yönelik bu çirkin saldırıyı sosyal medyada paylaştı. Zaha, ırkçı mesajın ekran görüntüsünü 'Tipik' notuyla birlikte takipçileriyle paylaştı.
Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Wilfried Zaha çirkin bir saldırıya maruz kaldı. Fildişi Sahilli futbolcu kendisine gönderilen ırkçı mesajı sosyal medyadan paylaştı.
"TİPİK" NOTUYLA İFŞA ETTİ
Wilfired Zaha sosyal medyadan kendisine gönderilen ırkçı mesajı ifşa etti. 31 yaşındaki futbolcu, ırkçı mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak "Tipik" notunu düştü.
Zaha'nın paylaşımı şöyle: