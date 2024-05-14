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Galatasaraylı Zaha, kendisine gelen ırkçı mesajı ifşa etti

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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, ırkçı bir mesajla karşı karşıya kaldı. Fildişi Sahilli futbolcu, kendisine yönelik bu çirkin saldırıyı sosyal medyada paylaştı. Zaha, ırkçı mesajın ekran görüntüsünü 'Tipik' notuyla birlikte takipçileriyle paylaştı.

Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Wilfried Zaha çirkin bir saldırıya maruz kaldı. Fildişi Sahilli futbolcu kendisine gönderilen ırkçı mesajı sosyal medyadan paylaştı.

"TİPİK" NOTUYLA İFŞA ETTİ

Wilfired Zaha sosyal medyadan kendisine gönderilen ırkçı mesajı ifşa etti. 31 yaşındaki futbolcu, ırkçı mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak "Tipik" notunu düştü.

Zaha'nın paylaşımı şöyle:

Galatasaraylı Zaha, kendisine gelen ırkçı mesajı ifşa etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

Crystal Palace FC Wilfried Zaha Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Emre Ürker:

Adamsın sen kral ??

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