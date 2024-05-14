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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Yasemin Güveli ile sözleşme imzaladı

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Çukurova Belediyesi'nde forma giyen Yasemin Güveli ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Güveli daha önce Beşiktaş, Eczacıbaşı ve Karayolları'nda da forma giymişti.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çukurova Belediyesi'nde forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncu Yasemin Güveli ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Yasemin Güveli'ye hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.

Yasemin Güveli, daha önce de Beşiktaş, Eczacıbaşı ve Karayolları'nda forma giymişti.

Kaynak: AA / Spor

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