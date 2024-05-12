FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI #9917 Karagümrük- Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanan müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalıyor. FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI Karagümrük- Galatasaray maçında beraberlik!

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Koray, Nazım Sangare, Rohden, Kourbelis,Eysseric, Mendes, Can, Markao.

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi.

CANLI ANLATIM

90' maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

90' GOOOLLL! Karagümrük 2-3 Galatasaray

83' GOOOLLL! Karagümrük 2-2 Galatasaray

74' Kalabalık gelişen ev sahibi atağında kaleyi karşısında gören Rohden çok sert vurdu. Top kaleyi bulmadı.

73' DOKUNAMADI! Sağ kanatta topu alan Can Keleş'in ortasında Marcao topa dokunamadı. Atağın devamında sol kanatta topu alan Mendes'in ortasını Muslera tek yumrukla uzaklaştırdı.

71' Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahası içine sürüklediği topta son çizgiden içeriye çevirdi. Topu önünde bulan Mertens tek vuruşla topu ağlara yolladı.

70' GOOOLLL! Fatih Karagümrük 1-2 Galatasaray

69' Ani gelişen Karagümrük atağında Marcao'nun pasında topu alan Can Keleş orta-şut karışımı bir vuruş denedi. Top oyun alanının dışına gitti.

63' SAVUNMA! Kerem Demirbay'ın pasında ceza sahası içinde rakibini geçen Köhn pasını çıkardı. Savunma Icardi'den önce topu kornere yolladı.

62' Karagümrük'te sağ kanatta topu alan Can Keleş sağ kanattan ortaladı. Top Marcao için çok yüksekten gidince oyun alanı dışına gitti.

61' Mertens'in pasında topu alan Lucas Torreira'nın uzaktan denediği şut savunmadan kornere gitti.

60' KAÇTI! Sağ kanattan topu getiren Can, Köhn'den sıyrılıp ön direğe pasını çıkardı. Mendes'in kale önünden vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

59' YAN AĞLAR! Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı topta Ziyech'in topun gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.

56' KALECİ! Orta alanda topu alan Ziyech ceza sahası dışından vurdu. Top kaleci Salvatore Sirigu'da kaldı.

51' Mertens'in sağ kanattan ortasında seken top Köhn'ün önünde kaldı. Köhn'ün sol çaprazdan şutu ters köşeden taca gitti.

46' Karagümrük'te Nazım Sangare'nin yerine Davide Biraschi oyuna girdi.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

D.A Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray

45+4' Ceza sahası içinde topu alan Mertens arka direğe kesti. İyi yükselen Barış Alper Yılmaz, Salvatore Sirigu'nun müdahalesine rağmen topu ağlara yolladı.

45+4 GOOOLLL! Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray

45' İlk yarının sonun 5 dakika eklendi.

45' KAÇTI! Karagümrük'te çıkarken kaybedilen topta iyi paslaşan Galatasaraylı oyuncularda penaltı noktası üzerinde topu alan Ziyech'in kaleye vuruşu isabetli olmadı.

44' Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanada uzun pasında top isabetli olmadı.

43' Galatasaray'da Ziyech orta alanda hızlı çıkmak istedi ancak Eysseric topu Faslı oyundan kaptı.

42'KAÇTI! Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortaladığı topa Valentin Eysseric'in şık volesi kalenin yanından oyun alanının dışında.

41' Nelsson'un tedavisi tamamlandı. Danimarkalı oyuncu kafasında bandajla oyuna devam edecek. Oyun yeniden başladı.

40' İlk yarıda normal sürede son 5 dakikanın içerisindeyiz.

39' Galatasaray'da sakatlık yaşayan Victor Nelsson için sağlık ekibi oyunda.

38'Hakim Ziyech'in yine sağ kanattan ortaladığı topa kafayı vuran Icardi kaleyi bulamadı.

37'SON ANDA! Hakim Ziyech'in ceza sahası içine sert ortasında Barış Alper Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topu savunma son anda uzaklaştıdı.

36' Kaan Ayhan'ın kullandığı taç atışında Karagümrük ceza sahası içinde yaşanan karambolde top kaleci Sirigu'da kaldı.

35' Orta alanda topu alan Ryan Mendes hızla ceza sahasına doğru rakiplerinden sıyrılarak yöneldi. Ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yapan Mendes topu köşeden ağlara yolladı.

34' GOOOLLLL! Karagümrük 1-0 Galatasaray

32' KAÇTI! Rakibinden klas sıyrılan Mertens, Ziyech'in önüne pasını bıraktı. Sağ ayağıyla kaleyi deneyen Ziyech'in şutu direk dibinden dışarıya gitti.

31' Galatasaray'ın kalesinde arka arkaya pozisyonlar gelişiyor. Can Keleş'in sağ kanattan ortasında Ryan Mendes topa yükseldi ancak vuruşunu yapamadı.

29' Sağ kanatta topla ilerleyen Can Keleş uzaktan vurdu. Top kalenin yanından dışarıya gitti.

28' Kullanılan kornerde ceza sahası dışına seken topa Kerem Demirbay çok sert vurdu. Top farklı şekilde dışarıya gitti.

27' Hakim Ziyech'in sol kanada uzun pasında topu alan Köhn son çizgiden ortasını yapmak istedi. Araya giren Nazım. Sangare topu kornere yolladı.

26'Sol kanatta topu alan Barış Alper Yılmaz bir anda ceza sahası içine girip ortasını yaptı. Federico Ceccherini topu Icardi'den önce taca yolladı.

24' KAÇTI! Etkili gelen Karagümrük'te Valentin Eysseric'in pasında topu alan Mendes dar açıdan kaleyi düşündü. Muslera gole izin vermedi.

23' Valentin Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan topu kafayla karşıladı.

22' Hızlı gelişen ev sahibi atağında Can Keleş'in sağ çaprazdan ortası savunmadan kornere gitti.

21' Derrick Köhn'ün sol kanattan pasında Mauro Icardi ceza sahası içinde topla buluştu ancak etrafı kalabalıklaşınca geriye oynamak zorunda kaldı.

17' Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde Nelsson'un arka direkten kafayla indirdiği topa Icardi kale önünden vurdu ancak top savunmayı geçmedi.

15' Mertens'in sol kanattan ayağının dışıyla açtığı ortada Abdülkerim'in kafa vuruşu isabetli olmadı.

12' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Kerem Demirbay'ın uzaktan şutu savunmadan döndü.

12' SAVUNMA! Köhn'ün ısrarla sol kanattan getirip ortaladığı topta Levent Mercan arka direkte topu son anda kornere yolladı.

10' Muslera'nın uzun topunda Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği top Muslera'ya gelmedi. Top Sirigu'da kalıyor.

9' Valentin Eysseric'in kale ağzına tehlikeli ortası doğrudan dışarıya gitti.

6' Mauro Icardi'nin ceza sahası dışından kaleyi düşündüğü şut farklı şekilde dışarıya gitti.

5' Her iki oyuncu da ayağa kalktı. Oyuna devam edebilecekler.

4' Muslera topu aldığı sırada Marcao ile çarpıştı. Her iki oyuncunun da saha içinde tedavisi yapılıyor.

3' Karagümrük etkili geldi. Savunma arkasına atılan topta Valentin Eysseric ceza sahası içine pasını çevirdi. Nelsson'un kayarak kritik müdahalesinde top Muslera'da kaldı.

2' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Köhn'ün uzaktan vuruşu kaleyi bulmadı.

1' Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı başladı.