Üye Girişi
Haberler

Yok artık daha neler! Küçücük çocuğun maç anlatımına bakın

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği mücadelede, Sarı-Kırmızılı küçük bir taraftarın Hakim Ziyech'in golünü anlatması sosyal medyada büyük beğeni topladı. Küçük taraftarın heyecan dolu anları ve gol yorumu, futbolseverler tarafından takdirle karşılandı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın sahasında Sivasspor'u 6-1'lik skorla mağlup ettiği mücadeleden günler sonra ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

MAÇ ANLATIMI VİRAL OLDU

Nefes kesen maçta Hakim Ziyech'in çok uzaklardan attığı golü anlatan sarı-kırmızılı küçük bir taraftarın o anları büyük beğeni aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Hakim Ziyech Galatasaray Sivasspor Hakim Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Psikolojide self regulation ne demek? Öz düzenleme kavramı nedir? ARAÇ KLİMA BAKIMI NASIL YAPILIR?#128665 Araçlarda klima bakımı nerede yaptırılır? İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, sıcak mı, yağmurlu mu? 10 Mayıs Cuma hava durumu! UZUN YOLA ÇIKMADAN ÖNCE ARAÇ BAKIMI NASIL OLMALI? #128663 Yol öncesi araçta dikkat edilmesi gerekenler! MEB öğretmen il içi ihtiyaç kontenjanı açıklandı mı? #128105 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? ANNELER GÜNÜ MESAJI 2024! #128144 Anneler günü mesajı, anlamlı sözler neler? Anneler günü şiirleri, en güzel sözler... Tramer nedir? Tramer ve hasar kaydı aynı mı? Arabada Tramer yok ne demek? MHRS RANDEVU SİSTEMİ NASIL OLACAK? #127973 Bakan Koca yeni MHRS hastane randevu sistemini açıkladı! Lassa Ateşi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Anneler Günü ne zaman 2024? Anneler gününe kaç gün kaldı? Eril ve dişil enerji ne demek? Eril ve dişil enerjiyi artırmak için ne yapmalı? MHRS RANDEVU AL | MHRS randevu nereden alınır? #127971 Hastane randevusu en erken ne zaman alınır? MHRS randevu ekranı! Onaylı randevu nedir? Hastane için onaylı randevu nereden, nasıl alınır? İNCİ TANELERİ'NDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE? #127925 Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri - Songül Güner! FULL DİNLE Kızılcık Şerbeti 62. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?
500

Yorumlar (3)

JokerAllame:

kulak tırmalayıcı bir ses biri ona gerçeği söylesin mümkünse bir daha yapmasın

12
42
yanıtYanıtla
Turgut Aydoğdu:

Fenerlilerin kulaklarını tırmaladığı doğrudur.

yanıt14
yanıt3
hic33:

Doğrudur, kükreme kulak tırmalar. Küçük Aslan :)

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title