Yok artık daha neler! Küçücük çocuğun maç anlatımına bakın

Süper Lig devi Galatasaray'ın sahasında Sivasspor'u 6-1'lik skorla mağlup ettiği mücadeleden günler sonra ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

MAÇ ANLATIMI VİRAL OLDU

Nefes kesen maçta Hakim Ziyech'in çok uzaklardan attığı golü anlatan sarı-kırmızılı küçük bir taraftarın o anları büyük beğeni aldı.