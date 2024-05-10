Yok artık daha neler! Küçücük çocuğun maç anlatımına bakın
Galatasaray'ın EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği mücadelede, Sarı-Kırmızılı küçük bir taraftarın Hakim Ziyech'in golünü anlatması sosyal medyada büyük beğeni topladı. Küçük taraftarın heyecan dolu anları ve gol yorumu, futbolseverler tarafından takdirle karşılandı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın sahasında Sivasspor'u 6-1'lik skorla mağlup ettiği mücadeleden günler sonra ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada viral oldu.
MAÇ ANLATIMI VİRAL OLDU
Nefes kesen maçta Hakim Ziyech'in çok uzaklardan attığı golü anlatan sarı-kırmızılı küçük bir taraftarın o anları büyük beğeni aldı.