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KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI #9917 beIN Sports 1 canlı yayın (Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı şifresiz)

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Fatih Karagümrük ve Galatasaray arasındaki futbol maçı canlı yayınla beIN Sports 1'de izleyicilerle buluşuyor. Maç, beIN Sports 1 kanalında şifresiz olarak yayınlanacak. Futbol severler, karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleyebilecekler.

Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı bugün saat 19:00'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Heyecan dolu mücadele, futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI beIN Sports 1 canlı yayın (Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı şifresiz)

FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat 19:00'da başlayacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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