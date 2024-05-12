KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI #9917 beIN Sports 1 canlı yayın (Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı şifresiz)
Fatih Karagümrük ve Galatasaray arasındaki futbol maçı canlı yayınla beIN Sports 1'de izleyicilerle buluşuyor. Maç, beIN Sports 1 kanalında şifresiz olarak yayınlanacak. Futbol severler, karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleyebilecekler.
Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı bugün saat 19:00'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Heyecan dolu mücadele, futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI beIN Sports 1 canlı yayın (Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı şifresiz)