Muslera çaresiz kaldı! Mendes'den harika gol

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

MUSLERA BAKAKALDI

Ev sahibi takımda Ryan Mendes, 34. dakikada harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu vuruş karşısında çaresiz kalan kaleci Muslera, topun ağlara gidişini seyretmekle yetindi.

GÖRÜNTÜLER: BEINSPORTS