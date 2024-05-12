Muslera çaresiz kaldı! Mendes'den harika gol
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibinde Ryan Mendes, harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. İşte o gol...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
MUSLERA BAKAKALDI
Ev sahibi takımda Ryan Mendes, 34. dakikada harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu vuruş karşısında çaresiz kalan kaleci Muslera, topun ağlara gidişini seyretmekle yetindi.
GÖRÜNTÜLER: BEINSPORTS