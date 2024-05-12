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Muslera çaresiz kaldı! Mendes'den harika gol

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibinde Ryan Mendes, harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. İşte o gol...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

MUSLERA BAKAKALDI

Ev sahibi takımda Ryan Mendes, 34. dakikada harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu vuruş karşısında çaresiz kalan kaleci Muslera, topun ağlara gidişini seyretmekle yetindi.

GÖRÜNTÜLER: BEINSPORTS

Muslera çaresiz kaldı! Mendes'den harika gol

Muslera çaresiz kaldı! Mendes'den harika gol

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Galatasaray Muslera Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Köksal Çelik:

Barış alperin golü daha güzeldi tek kaleye girmemiş anlaşılan

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