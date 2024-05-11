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Galatasaraylı Futbolcu Ali Turap Bülbül, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çocukları Ziyaret Etti

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Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Turap Bülbül, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara hediye verdi ve onlarla sohbet etti.

DÜZCE(İHA) – Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Turap Bülbül, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara hediye vererek onları mutlu etti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Turap Bülbül, çocuklara hediye vererek, onlarla sohbet etti. Düzceli olan Ali Turap'a Başhekim Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Özde ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları da eşlik etti.

Turap, klinik psikolog eşliğinde çocukların yaş gruplarına özel seçilmiş oyuncakları, kendilerine hediye etti. Miniklerin istekleri doğrultusunda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan gibi Galatasaray'ın milli yıldızları ile de görüntülü konuşmalarını sağlayan Ali Turap; Mauro Icardi'nin de çocuklara özel çekilmiş geçmiş olsun videosunu izletti. Takım arkadaşları ile birlikte sevgisini minik kalplere aktaran Galatasaray'ın genç yıldızı Ali Turap, çocukların yüzünde gülümseme bırakarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ayrıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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