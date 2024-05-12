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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçına son oynadıkları 11 ile başladı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük müsabakasına son oynadıkları Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarının 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük müsabakasına son oynadıkları Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarının 11'i ile başladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük karşılaşmasında 11'i değiştirmedi. Buruk; Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor mücadelelerinde de aynı 11'e görev vermişti.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerse ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Vinicius bekledi.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, Karagümrük deplasmanında tribünleri doldurdu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kendisine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Galatasaraylı taraftarlar, ayrıca tribünlere 'Filistin'de insanlık ölüyor', 'Dünya soykırımı canlı canlı izliyor' ve 'Susmak katliamı desteklemektedir' pankartları astı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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