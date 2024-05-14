Bunu daha önce başaran olmadı! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak

Süper Lig devi Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk bu sezon rekorlara doymuyor. Başarılı antrenör, şimdi ise lig tarihinde daha önce hiçbir takımın yapamadığını yapmanın peşinde.

YİNE TARİHE GEÇEBİLİR

Sarı-kırmızılıların sevgilisi Okan Buruk, hem Fenerbahçe derbisini hem de Konyaspor maçlarını kazanarak tarihe geçmek istiyor.

DAHA ÖNCE BUNU YAPAN YOK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; lig tarihinde bir devre boyunca oynadığı tüm maçlarda galip gelen bir takım olmadı ve 17'de 17 yapan Galatasaray seriyi tamamlamaya çok yaklaştı.