3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu

Real Madrid ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanşında 1-0 öne geçen Bayern Münih, 3 dakikada yediği 2 golle final biletini İspanyol devine kaptırdı. Bu sonuçtan en çok etkilenenlerden biri de Galatasaray oldu.

3.7 MİLYON EURO'DAN OLDU

Hürriyet'in haberine göre Alman devi, son dakikalarda yaşanan ofsayt pozisyonunun da damga vurduğu maçta finale kalmayı başarsa Sacha Boey transferinde yapılan anlaşmaya göre Gatasaray'a 3.7 milyon euro bonus ödeyecekti.

DEVRE ARASINDA 30 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI

Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon artı bonuslar karşılığında transfer olmuştu. Ligin ilk devresinde sarı-kırmızılı formayla 31 maça çıkan Boey, 2 gol atma başarısı göstermişti. Bir süre sakatlıklarla boğuşan Fransız sağ bek, Alman devinde sadece 2 maça çıkabildi.

BAYERN DE BÜYÜK GELİRDEN OLDU

2020'den sonra finale kalma şansını ve kupayı 7. kez kazanma ihtimalini kaçıran Bayern Münih, şampiyonlukta 15 milyon euro, ikincilikte 10.5 milyon euro alma fırsatını da tepmiş oldu.