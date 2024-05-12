Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanan müsabkada Volkan Bayarslan düdük çalıyor. KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM beIN Sports 1 canlı yayın (Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı şifresiz)

CANLI ANLATIM

34' GOOOLLLL! Karagümrük 1-0 Galatasaray

29' Sağ kanatta topla ilerleyen Can Keleş uzaktan vurdu. Top kalenin yanından dışarıya gitti.

28' Kullanılan kornerde ceza sahası dışına seken topa Kerem Demirbay çok sert vurdu. Top farklı şekilde dışarıya gitti.

17' Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde Nelsson'un arka direkten kafayla indirdiği topa Icardi kale önünden vurdu ancak top savunmayı geçmedi.

15' Mertens'in sol kanattan ayağının dışıyla açtığı ortada Abdülkerim'in kafa vuruşu isabetli olmadı.

12' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Kerem Demirbay'ın uzaktan şutu savunmadan döndü.

12' SAVUNMA! Köhn'ün ısrarla sol kanattan getirip ortaladığı topta Levent Mercan arka direkte topu son anda kornere yolladı.

10' Muslera'nın uzun topunda Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği top Muslera'ya gelmedi. Top Sirigu'da kalıyor.

9' Valentin Eysseric'in kale ağzına tehlikeli ortası doğrudan dışarıya gitti.

6' Mauro Icardi'nin ceza sahası dışından kaleyi düşündüğü şut farklı şekilde dışarıya gitti.

5' Her iki oyuncu da ayağa kalktı. Oyuna devam edebilecekler.

4' Muslera topu aldığı sırada Marcao ile çarpıştı. Her iki oyuncunun da saha içinde tedavisi yapılıyor.

3' Karagümrük etkili geldi. Savunma arkasına atılan topta Valentin Eysseric ceza sahası içine pasını çevirdi. Nelsson'un kayarak kritik müdahalesinde top Muslera'da kaldı.

2' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Köhn'ün uzaktan vuruşu kaleyi bulmadı.

1' Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı başladı.